الـ«كاف» يكشف عن الشكل الجديد لكأس السوبر الإفريقى

كشف الاتحاد الإفريقى لكرة القدم الـ«كاف»، عن الشكل الجديد لكأس السوبر الإفريقى، قبل المباراة المرتقبة بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى غريمه التقليدى فريق نادى الزمالك يوم 27 من سبتمبر المقبل، فى مباراة السوبر الإفريقى، وتقام المباراة فى العاصمة السعودية الرياض.

ونشر الاتحاد الإفريقى الـ«كاف» عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، مقطع فيديو يستعرض من خلاله الأشكال السابقة لكأس البطولة، وصولًا للشكل الجديد المنتظر ظهوره فى النسخة الحالية.

وكتب الاتحاد الإفريقي معلقًا: «عصر جديد على الأبواب.. سيداتى وسادتى، إليكم الشكل الجديد لكأس السوبر الإفريقى».

ويخوض فريق النادى الأهلى مباراة السوبر المقبلة، بصفته بطلًا لدورى أبطال إفريقيا فى الموسم الماضى 2023-2024، فى حين يخوض فريق نادى الزمالك المباراة بصفته بطلا للكونفدرالية الإفريقية.

ويذكر أن اتحاد العاصمة الجزائرى هو حامل لقب أخر نسخة من السوبر الإفريقى بعد الفوز على الأهلى في السعودية أيضًا.