الاسبوع المقبل.. البرلمان يدعو نقيب المحامين لحضور مناقشات قانون الإجراءات الجنائية

أعلنت نقابة المحامين، تلقيها خطابًا من مجلس النواب بشأن عقد جلسات لمناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وبحسب بيان صادر عن النقابة، اليوم، أخطر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الموافق 27 /8 /2024، نقيب المحامين، عبد الحليم علام ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بتحديد مواعيد جديدة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 1،2،3/9/2024، لمناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وجاء نص الخطاب كالتالي: “عبد الحليم علام، نقيب المحامين.. إلحاقًا بكتبنا لسيادتكم بشأن مناقشة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في ضوء ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من إعداد مشروع قانون جديد ومتكامل للإجراءات الجنائية بمشاركة ممثل من نقابتكم الموقرة، أود الإحاطة بأن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستعقد اجتماعاتها لاستكمال مناقشة مشروع القانون المشار إليه وفقًا للجدول الآتي:

– الأحد 1/9/2024 الساعة الواحدة ظهرًا بالقاعة الفرعونية.

– الإثنين 2/9/2024 الساعة الواحدة ظهرًا بالقاعة الفرعونية.

– الثلاثاء 3/9/2024 الساعة الواحدة ظهرًا بالقاعة الفرعونية.

ودعا المجلس، نقيب المحامين للمشاركة في هذه الجلسات من أجل الإدلاء برأيه في هذا الشأن، سواء بشخصه أو بندب من يراه النقيب مناسبا للحضور.