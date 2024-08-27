السماوى يتخطى المصرى بركلات الترجيح ويصعد إلى نهائى الكأس

انتهى الوقت الأساسى والإضافى بمباراة بيراميدز والمصرى البورسعيدى، بالتعادل الإيجابى بهدف لكليهما، فى اللقاء الذى جمع بين الفريقين أمس «الثلاثاء»، ضمن حسابات دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر، واقيمت المباراة على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

وحسم بيراميدز تفوقه بركلات الترجيح على حساب المصرى بنتيجة (4-3)، فى نصف نهائى كأس مصر.

تقدم بيراميدز فى المباراة مبكرًا بالدقيقة 10 من زمن الشوط الأول، بعد مرور رائع من وليد الكرتى من اجانب الأيمن ليرسل كرة عرضية أرضية، سددها فخرى لاكاى مباشرة بمرمى المصرى البورسعيدى.

وتوجه حكم مباراة المصرى وبيراميدز محمد عادل، إلى تقنية الفيديو لمراجعة التحام مدافع بيراميدز محمود مرعى مع لاعب المصرى البورسعيدى، بعد أن أطلق صافرته وأشهر البطاقة الصفراء فى وجه اللاعب.

وأقرت تقنية الفيديو بوجود مخالفة قوية ارتكبها محمود مرعى، ليقرر محمد عادل العودة إلى مشاهدة الالتحام، ليلغى البطاقة الصفراء، ويشهر الحمراء بشكل مباشر فى وجه مدافع بيراميدز فى الدقيقة 58 من عمر اللقاء، ليستكمل السماوى المباراة بـ10 لاعبين فقط.

تحصل نادي المصري على مخالفة أمام منطقة جزاء بيراميدز، نفذها حسن على الذى أرسل عرضية خطيرة، نجح صلاح محسن فى توجيهها إلى شباك الحارس أحمد الشناوى بالدقيقة 83 من عمر اللقاء.

لجأ الفريقان إلى الأوقات الإضافية إلا إنها لم تشهد خطورة من جانب اللاعبين، مع تراجع المستوى البدنى لكل من فى ملعب المباراة، وتحصل فخر الدين بن يوسف على بطاقة صفراء ثانية تبعتها حمراء، ليغادر اللاعب المصري فى الدقيقة 120 من زمن المباراة، ليغيب التونسى عن ركلات الترجيح.