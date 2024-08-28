أخبار وتقارير

لجنة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين تعقد اجتماعها الأول

كتب نجوى إبراهيم
4

عقدت لجنة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٤ اجتماعها الأول برئاسة المستشار كريم قلاوى المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي وحضور دكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان وأعضاء اللجنة من وزارات الصحة والسكان والداخلية والعدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى والمالية وهيئة الرقابة الإدارية وقيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الإطار العام والمحددات الخاصة بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024، والتي من المقرر صياغتها خلال اجتماعات اللجنة القادمة تمهيداً لعرضها علي دولة رئيس مجلس الوزراء.

ومن المقرر أن يتضمن مشروع اللائحة التنفيذية، تنظيم مواد القانون التي تتعلق بضوابط إنشاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسن وضوابط حصول المسن الأولى بالرعاية في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، والإعفاءات الممنوحة للمسنين بالعديد من الوزارات والهيئات فى إطار الرعاية المقدمة لهم.

هذا وقد صدر قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024 على أن تقوم بإعداد تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها مرفقا به مشروع اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه لعرضها علي دولة رئيس مجلس الوزراء.

هذا ويأتى قانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024 ، ليمثل أهم أهدافه في حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها، حيث يشهد ملف المسنين مكتسبات انطلاقا من منظور حقوقي لتعظيم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والسياسية لتلك الفئة وتوفير الحياة الكريمة لها.

نجوى إبراهيم
قد يعجبك ايضا اقرأ لنفس الكاتب

التعليقات متوقفه

THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Instagram THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Followers Followers THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies Instagram THC Gummies THC Gummies Followers THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Svensk Licens THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies Licens Instagram THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Utan THC Gummies Instagram THC Gummies Instagram Instagram THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies Utan Instagram Svensk THC Gummies THC Gummies Instagram THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Instagram THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Svensk Licens Instagram THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Followers THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Svensk Licens Instagram THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies Casino Utan Svensk Licens THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Followers THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Utan THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Followers THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Followers THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies Casino Utan Svensk Licens THC Gummies THC Gummies THC Gummies Instagram Casino Instagram Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Svensk Licens THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Svensk Licens THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Followers THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Followers THC Gummies THC Gummies THC Gummies Utan THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Instagram THC Gummies THC Gummies Instagram Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Instagram THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Followers THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Utan THC Gummies THC Gummies THC Gummies Followers THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies Followers THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies