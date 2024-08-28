“سويلم” يلتقى السكرتير التنفيذي لمنظمة “الشراكة العالمية للمياه ” (GWP) للتباحث حول سُبل تعزيز التعاون

على هامش فعاليات “الاسبوع العالمى للمياه” فى ستكهولم .. إلتقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) ، بآلان آتكيسون السكرتير التنفيذي لمنظمة “الشراكة العالمية للمياه” (GWP) .

شهد اللقاء التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين مصر والمنظمة في مجال المياه ، وتبادل الآراء حول مشروعات وأنشطة المنظمة التى يتم تنفيذها فى أفريقيا ، وسُبل زيادة هذه المشروعات خاصة خلال الفترة الحالية التي تشهد رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الافارقة .

كما تم مناقشة كيفية دعم منظمة “الشراكة العالمية للمياه” لأحد المشروعات التى تخدم محاور مبادرة AWARe ، خاصة محور “ربط سياسات المياه الوطنية بالعمل المناخي لتعكس تأثيرات تغير المناخ طويلة الأجل على موارد المياه والطلب عليها” ، حيث يٌمكن العمل سوياً لحشد التمويلات اللازمة لتلبية الإحتياجات الأفريقية من خلال هذا المحور .