برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة 

أكد النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، أهمية قانون الإجراءات الجنائية الجديد ودوره المحوري في تحقيق العدالة الناجزة ودعم الدولة في مجال حقوق الإنسان، موضحًا أن هذا القانون يأتي في إطار التزام الدولة بتحقيق العدالة بمفهومها الشامل، حيث يعكس حرص الحكومة والبرلمان على تلبية تطلعات الشعب المصري نحو نظام قضائي يتسم بالكفاءة والشفافية.

وتابع عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد خطوة هامة نحو إصلاح المنظومة القضائية وتحقيق العدالة السريعة، حيث يهدف إلى تسريع إجراءات المحاكمة وتبسيطها بما يضمن حماية حقوق المواطنين وكرامتهم.

وأشار النائب إلى أن القانون يعزز من ضمانات حقوق المتهمين ويحدد بوضوح حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة، مما يسهم في حماية حقوق الإنسان والحفاظ على كرامة الفرد.

ولفت إلى أن القانون يعكس التزام الدولة بتنفيذ الدستور والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها مصر في مجال حقوق الإنسان، ويعد تطبيق هذا القانون خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير بيئة قانونية عادلة ومستقرة تدعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية.

وشدد النائب على ضرورة توضيح مزايا القانون والتي من أهمها تعزيز مبدأ سيادة القانون وضمان حقوق الدفاع، مع مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، وذلك عبر تضمين نصوص قانونية تتيح استخدام الأدلة الرقمية والاعتراف بها في المحاكم، هذا بجانب دوره في تسريع إجراءات التقاضي لتقليل التكدس القضائي وضمان تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما سيكون له انعكاسه على ضمان حماية حقوق الإنسان، والوفاء بالتزامات مصر الدولية من خلال تصديه لأحد أهم المآخذ المتمثلة في الحبس الاحتياطي.