حزب العدل: المحادثات المصرية-العراقية تؤكد وحدة الرؤى السياسية والتبادل التجاري تجاوز 486 مليون دولار

قالت إسراء أبو النصر أمين سر وحدة السياسات الخارجية والأمن القومي بحزب العدل: إن العلاقات بين القاهرة و العراق تشهد انفتاح قوي والذي يستند لرصيد تاريخي بين البلدين من أجل تعزيز أطر التعاون في مختلف الملفات، وتأكيد القاهرة على دعمها الدائم والثابت لوحدة العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية ودعم العملية السياسية بالعراق.

وأوضحت “أبو النصر” أن الملف الاقتصادي يستحوذ على نصيب الأسد في المحادثات المصرية العراقية، ويعود ذلك لتوقيع القاهرة و بغداد 11 مذكرة تفاهم في عام 2023، والتي تمكن بغداد من الاستفادة من الخبرات التي تحملها القاهرة في ملفات البنية التحتية والمدن الجديدة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية السياحية.

وذكرت أن حجم التبادل التجاري بين القاهرة والعراق بلغ 486 مليون دولار تميل فيها الكفة لصالح القاهرة، وخاصة بعد توقيع اتفاقية إنشاء منطقة تجارة حرة في 2021 والتي تهدف لتحرير كافة السلع ذات المنشأ الوطني من القيود التي تحول دون التبادل التجاري، وكذلك مبادرة “النفط مقابل الإعمار”.

وأكدت أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بشأن ضرورة التهدئة وخفض التصعيد الإقليمي يوضح مدى توافق البلدين على نفس الرؤية في الملفات الخارجية ودعم السلام والأمن في المنطقة.