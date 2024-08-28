ملتقى لوجوس للكنيسة الأرثوذكسية يستضيف أحد أبطال نصر أكتوبر

استضاف ملتقى لوجوس الرابع لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس الثلاثاء، اللواء طيار محارب سمير عزيز ميخائيل، وهو أحد أبطال القوات الجوية في نصر أكتوبر ١٩٧٣، كما شارك في حرب الاستنزاف وكان من أبطال السرب ٤٦ لواء جوي ١٠٤، في ندوة بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، ودار حوار بين ضيف الملتقى وبين الشباب المشاركين حول دور الشباب تجاه الوطن، كما استقبل أسئلتهم، وناقشه قداسة البابا في بعض الموضوعات التي تخص الوطن والشباب.

ويناقش الملتقى الرابع لشباب لوجوس محاور أربعة في إطار عنوانه “خد خطوة” وهي خد خطوة نحو الله، نفسك، مجتمعك، هويتك القبطية، ويتضمن جرعات روحية وتثقيفية تحقيقًا لهدفه “خد خطوة”.