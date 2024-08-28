حسين الشحات أفضل جناح أيسر فى الموسم الماضى من الدورى

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اختيار حسين الشحات، نجم النادى الأهلى، كأفضل جناح أيسر فى الموسم الماضى من الدورى المصرى الممتاز، موسم 2023-2024.

وبدأت رابطة الأندية منذ أيام، سلسلة لاختيار أفضل تشكيل فى الموسم الماضى للدورى، عن طريق طرح أربعة مرشحين فى كل مركز وتترك للجماهير التصويت لاختيار أفضل لاعب فى كل مركز.

وتفوق حسين الشحات فى التصويت الجماهيرى على كل من مصطفى زيكو لاعب زد، عبد الكبير الوادى لاعب مودرن سبورت، وصديق إيجولا لاعب سيراميكا كليوباترا.

ويتبقى مركز رأس الحربة حتى يكتمل التشكيل الأفضل فى الموسم الماضى من الدورى المصرى الممتاز.

وكانت الرابطة، قد أعلنت الأفضل فى باقى المراكز على النحو التالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: محمد هانى، أحمد رمضان بيكهام، محمد عبد المنعم وكريم فؤاد.

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية ومحمد مجدى “أفشة”.

الهجوم: ميدو جابر، حسين الشحات ورأس الحربة.