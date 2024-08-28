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اتحاد العمال يشكل لجان تشريعية لمناقشة القوانين المتعلقة بالعمل والعمال

كتب محمد مختار
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عقد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبدالمنعم الجمل ، اجتماعا اليوم الأربعاء 28 اغسطس 2024، بحضور أعضاء مجلس الإدارة و رؤساء النقابات العامة ، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتشريعات العمالية وعلي رأسها قانون العمل الجديد ، لوضع رؤية موحدة حول نصوص مواد القانون ومناقشتها خلال اجتماعات الحوار المجتمعي الذي تعقده وزارة العمل لمناقشة القانون مع كافة الأطراف المعنية.

و قرر أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء النقابات العامة بعد المناقشات المستفيضة ، تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين والمتخصصين بالشأن العمالي ، تتولي بحث و دراسة مشروع قانون العمل الجديد ، بالإضافة إلي تشكيل لجنة تشريعية تضم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر و رؤساء النقابات العامة وبعض الخبراء والمتخصصين والاستشاريين القانونيين ، تتولي بحث كافة القوانيين المتعلقة بالعمل والعمال.

حضر الاجتماع عيد مرسال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، و هشام المهيري ومجدي البدوي نائبا رئيس الاتحاد ، وعبدالفتاح ابراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج ، عماد حمدي رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات ، ومحمد سمارة رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر ، وأحمد الدبيكي رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية ، وعباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، وجاد محمد جاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالبريد و ومحسن أش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة وكريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ،ومحمد كامل رئيس نقابة النقل العام ، وعبدالفتاح فكري رئيس نقابة العاملين بالسكة الحديد ، ومحمد حنفي رئيس نقابة العاملين بالاتصالات ، وكامل عبدالمقصود وعبدالله مصطفي و شعبان عبدالجيد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وإسماعيل صبري المستشار القانوني للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

محمد مختار
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