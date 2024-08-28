تكليف أيمن عبد الوهاب بتسيير أعمال العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير

أصدر المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، قرارًا بتكليف الدكتور أيمن أحمد عبد الوهاب مختار – العضو المنتدب المالي والإداري بالشركة القابضة للتشييد والتعمير، بتسيير أعمال العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.

‏‎ كان المهندس محمد شيمي قرر قبول الاستقالة المقدمة من المهندس هاني عثمان سليمان، موجها له الشكر على الجهود المبذولة خلال الفترة اللي قضاها في منصب العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك عقب انتهاء أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة أمس.