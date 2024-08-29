” التعليم “: توفير المقررات الدراسية للمرحلة الثانوية سبتمبر المقبل

تعقيباً ورداً على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى حول إلغاء التابلت فى المرحلة الثانوية للعام الدراسى 2024/2025، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، برئاسة محمد عبداللطيف، إنه لا نية لإلغاء التابلت، مشددة على انه مستمر كما هو ،ومن المقرر أن يتم توفير المحتوى الجديد للمواد الدراسية للمرحلة الثانوية رقميا على منصة التعلم ومصادر التعلم الرقمية، مشيرة إلى أن الشكل النهائي لمواد الثانوية سوف يتضح فى سبتمبر المقبل.

وأكدت الوزارة ، على أنه لا طباعة لكتب ومقررات المرحلة الثانوية وفق ما هو مطبق من سنوات، مشيرة الى أن تدريس مادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوى سيكون من خلال معلم واحد، مضيفة أن المادة شبيهة بمادة العلوم بالمرحلة الإعدادية من حيث المحتوى، حيث تضم مجموعة من المعارف والمهارات والعلوم والمفاهيم المرتبطة بمواد الكيمياء والفيزياء والاحياء، مضيفة أنه مخصص لها 5 حصص بالجدول الأسبوعى الدراسى للصف الأول الثانوى ودرجتها الكلية بمجموع الأول الثانوى، 60 درجة والنجاح فى المادة من 30 درجة، كما أن إجمالي ساعات الدراسة لمادة العلوم المتكاملة 129 ساعة.

وشددت الوزارة ،، على أن المادة يكون امتحانها فى ورقة واحدة وتوقيت واحد وأسئلة واحدة حسب طبيعة ومواصفة الورقة الامتحانية للمادة، وتتنوع أسئلة امتحان مادة العلوم المتكاملة حسب المنهج والمحتوى العلمى بحيث يشمل الامتحان جميع جزئيات المنهج الدراسى لمادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوى العام.