رئيس زراعة الشيوخ: التوسع في صناعة تقاوى المحاصيل يساعد في زيادة حجم التنمية الزراعية

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية التوسع فى صناعة تقاوي المحاصيل الزراعية والخضر والعمل علي تطويرها والنهوض بها، لسد احتياجات البلاد والتصدير للخارج أيضا.

وثمن الجبلي خطوات وزارة الزراعة حاليا في دعم وتطوير ذلك الملف الهام تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تشجيع مشاركة القطاع الخاص لتحقيق التنمية وزيادة حجم الإنتاجية، وأن تطوير ملف التقاوى وتعظيم دور البحث العلمى في استنباط البذور ذات الإنتاجية العالية والجودة الكبيرة والتى تتماشى مع عوامل المناخ والملوحة، يعد من أهم خطوات التنمية الزراعية في تلك المرحلة، متابعا، أيضا تعظيم دور القطاع الخاص في ذلك المجال يساعد في زيادة حجم التنمية الزراعية والاستثمارات بشكل عام، وتنمية الاقتصاد القومي لمصر.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن توفير التقاوى المعتمدة ذات الكفاءة العالية والمواصفات الجيدة، من شأنه ضمان زيادة حجم الإنتاج من تلك المحاصيل الاستراتيجية التى تستهدفها البلاد لتلبية الاستهلاك المحلي وكذلك الخضروات والفاكهة المستهدفة في التصدير، متابعا، وفي كل الحالات يصب ذلك في مصلحة الدولة بتوفير العملة الأجنبية.

مؤكدًا على أهمية التوسع في الإرشاد الزراعى في ذات الوقت، لضمان الالتزام باشتراطات ونصائح زراعة تلك المحاصيل، بالإضافة إلي التوعية اللازمة للتعامل مع تلك الأصناف الجديدة وكيفية اختيار المناسب لكل تربة، ومواجهة عمليات الغش في تداول التقاوى والبذور وكل مستلزمات الإنتاج الزراعى، ووضع عقوبات رادعة للمخالفين، وذلك لحماية المزارعين الذين يقعون ضحية لبعض تجار التقاوى من ضعاف النفوس.

ودعا الجبلي إلى سرعة اتخاذ خطوات في ملف تطوير التعاونيات الزراعية، لتعظيم دورها في خدمة القطاع الزراعى واستكمال سلسلة التطوير به.