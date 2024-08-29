الشباب والرياضة بالقليوبية تنظم مسيرة شبابية احتفالا بالعيد القومي للمحافظة 

شهد أيمن عطية، محافظ القليوبية؛ اليوم الخميس 29 اغسطس الجاري ، المسيرة الشبابية التى تنظمها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية احتفالا بالعيد القومى للمحافظة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومحافظ القليوبية ، وجاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة ، والدكتور وليد الفرماوى مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية ، واللواء طاهر ماهر رئيس مجلس مدينة بنها ، الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل مديرية الشباب والرياضة ونخبة من القيادات التنفيذية ومديري الادارات بالشباب والرياضة على مستوى المحافظة وبمشاركة 1500 شاب وفتاة من أعضاء فرق الجوالة والكشافة والمشروعات القومية وأعضاء مراكز الشباب على مستوى المحافظة .

انطلقت فعاليات المسيرة بمشاركة أيمن عطية، محافظ القليوبية ، من أمام مبنى مديرية الشباب والرياضة وحتى ديوان عام المحافظة بمشاركة قيادات المحافظة و فرق الموسيقى والأشبال والزهرات وسط حشد كبير من الشباب يحملون علم مصر بطول 50 متر، وحملة السواري و الأعلام من أعضاء الجوالة والكشافة وأندية التطوع ، واختتمت المسيرة بعروض فنية لفريق الأشبال والزهرات بمركز شباب مدينة قليوب .

وخلال كلمته للشباب ، وجه أيمن عطية محافظ القليوبية الشكر للشباب المشاركين وقيادات مديرية الشباب والرياضة للمشاركة المتميزة فى احتفالات المحافظة بالعيد القومى ، مؤكدا على أنه يوجد إهتمام كبير وغير مسبوق بالشباب في عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكينهم لتحمل المسئولية بإعتبارهم أمل المستقبل ، مشيرا إلى أهمية تشجيع وتحفيز الشباب للإستفادة من طاقتهم فى العمل على دفع عجلة التنمية بالمحافظة ، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تقدمها وزاره الشباب والرياضه للارتقاء بالخدمات والبرامج والأنشطة المقدمة للنشئ والشباب ، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامه.

ومن الجدير بالذكر أن محافظة القليوبية تحتفل بعيدها القومي في ال 30 من أغسطس من كل عام، والذي يواكب افتتاح القناطر الخيرية عام 1868 ، والتي تعد من أهم معالم المحافظة السياحية ، وتأتى تلك الانشطة والفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية ، وتوجيهات الدكتور وليد الفرماوى مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية