وزارة العمل: ندوة للتوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية بشمال سيناء

قالت وزارة العمل فى بيان لها ، مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء ، نظمت فعاليات ندوة تثقيفية بعنوان أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، ، ومناقشة القرارات الوزارية المنفذة له ، ومنها القرار رقم 134 لسنة 2003 بشأن تحديد المنشآت التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية ولجان للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والجهات التي تتولى التدريب والقواعد التي تتبع في هذا الشأن ، وذلك بشركة سيناء للأسمنت الأبيض ، بحضور 25 من المهندسين و الفنيين و الاداريين ، فى إطار سعى المديرية لتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية والتعريف بالحقوق والواجبات التى نصت عليها أحكام القانون والقوانين ذات الصلة ، لتنظيم العمل والإنتاج ، فى قطاعات العمل المختلفة داخل المحافظة ، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بين العاملين بمختلف المنشآت لحماية العاملين والمترددين والمنشآت من مخاطر بيئة العمل ..

وأوضح محمد زكى مدير مديرية العمل بشمال سيناء ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران لمديريات العمل بالمحافظات ، ، بضرورة تفعيل دور مكاتب التفتيش للقيام بدورهم فى التوعية والتثقيف حول تطبيق أحكام القانون ، وذلك من خلال العديد من برامج التوعية والأنشطة التثقيفية للعمال وأصحاب الأعمال التي تهدف إلى المزيد من تعزيز علاقات العمل لتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ونشر الوعي بالحقوق والواجبات ، وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ، ويحقق المكاسب للطرفين ، ومتابعة ومُراقبة تطبيق شروط السلامة والصحة المهنية ،لمواجهة أي حوادث ، وأضاف مدير المديرية أنه ألقى المحاضرات الكيميائي عبدالمنعم محمود أحمد دياب مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية ، وتحت إشراف مدير مديرية العمل ، وأكد مدير المديرية على استمرار المديرية وأجهزتها التابعة فى التوعية والتثقيف حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الثروة البشرية وعلى المشروعات القائمة من أى مخاطر لزيادة الإنتاج والدخل القومي، وذلك فى مختلف مواقع العمل .