وزارة العمل: اجتماع تنظيمي لوحدة المساواة بين الجنسين بالإسكندرية

قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بالأسكندرية نظمت اجتماع تنظيمي لوحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية ، جرى خلاله مناقشة ووضع اقتراحات لتفعيل دور المرأة فى المجتمع وتمكينها في مجالات العمل المختلفة التي طالما لعبت المرأة فيها دورا مؤثرا في المجتمع المصري ، وذلك يتطلب دعم دور المرأة في المجتمع الحديث من ثقة بالنفس وسموا في الطموح والأفكار والمشاركة بين الأعضاء للنهوض بأهداف الوحدة ، كما جرى بحث آلية دعم دور المرأة في سوق العمل الذي أثبتت نفسها بمختلف مجالات العمل فيه وكذا دورها الفعال في رفع المستوى المعيشي لاسرتها من خلال عملها ، وبحث إمكانية البدء في عقد لقاءات توعية على مستوى محافظة الاسكندرية لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على التمييز ومواجهة العنف ضد المرأة من خلال برامج التدريب التي تقدمها المديرية لتمكين المرأة خاصة المعيلة وتوفير فرص عمل مناسبة لهذه الفئة ، وعقد بروتوكولات مع أصحاب الأعمال والمستثمرين وذلك لتتناسب مع راغبات العمل المختلفة وخاصة السيدات من خلال إدارة بحوث العمالة ، يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية لدعم المرأة ورعايتها وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ، وتمهيداً لبدء تدشين مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، فى تقريرٍ للوزارة ، ان تلك الجهود التي تقوم بها المديرية وأجهزتها تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، بضرورة العمل على تفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة ، من أجل القيام بمهامها المنوطة بها من خلال ورش عمل وندوات توعوية تقوم بالتوعية بالقضايا الخاصة التي تهم المرأة بالتعاون مع العديد من الجهات ، والعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية للمرأة المصرية ودعمها اقتصاديا واجتماعيا ، وتشجيعها على المشاركة بفاعلية ، وأضاف وكيل المديرية أنه شارك فى اللقاء إيمان الخضري رئيس وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة ، وماجد محمد نيابة عن السيد الدكتور محمد الحمامي عضو مجلس النواب ، ومديري الإدارات المعنية وعلى رأسها فاتن محجوب لامانه الفنية لوحدة المساواة ومديرة إدارة شئون المرأة والطفل ، و ايفيت عبد المسيح مدير عام ادارة التدريب ، ود/ شرين يونس مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، ومي محمد مطاع مدير إدارة بحوث العمالة (التشغيل) ، ووليد عبد المنعم مدير مكتب تفتيش وسط ، والمهندسة سماح احمد مهندسة بإدارة السلامة والصحة المهنية .

وأشار وكيل المديرية ، أنه جرى خلال الفعاليات ، الإتفاق على عقد ندوات توعية بالمنشآت لتفعيل قانون الطفل من خلال الإدارة العامة للرعاية ، كما جرى وضع خطة وآليات التنفيذ للندوات من خلال مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان ، كما جرى بحث دور إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية من أجل عقد ندوات توعية للمرأة في مجالات العمل المختلفة لسلامتها في بيئة العمل .