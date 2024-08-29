سؤال برلماني بسبب تأخر تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء وتعطّل تحصيل 200 مليار جنيه

تقدم المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الزراعة واستصلاح الأراضى، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، بشان تأخر تنفيذ قانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، عدم إصدار خرائط الأحوزة العمرانية فى العديد من المحافظات وكذلك عدم تحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية مما يؤدى إلى تأخير طلبات التصالح للمواطنين.

وأشار النائب إلى إنه حضر منذ أكثر من ثلاثة شهور جلسة لجنة الزراعة بمجلس النواب فى شهر مايو 2024 لمناقشة الموازنات الخاصة بوزارة الزراعة والمديريات التابعة لها فى لجنة الزراعة بمجلس النواب، وطرح النائب حينها تساؤل عن تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية والمذكورة فى قانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، حتى يتمكن من هم خارج نطاق الأحوزة العمرانية من إنهاء ملفاتهم والتصالح طبقا للمادة رقم 2 من القانون وايضا مادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية.

وأشار النائب إلى اللائحة التنفيذية للقانون مادة رقم ( 2 ) والتى نصت على أن اللجنة المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية ترفع تقريرها خلال 30 يوم مرفقًا به الإحداثيات اللازمة فى شكل كشوف إجمالية، الى المحافظ المختص وهو ما لم يحدث حتى الان رغم انقضاء المدة، وتم إفادة النائب -خلال اجتماع لجنة الزراعة المشار إليه- من قبل مسئول وزارة الزراعة بأن اللجان تم تشكيلها فى كل محافظات مصر و بدات العمل بالفعل وفقا للقانون، وقد أكد كل مديري المديريات -فى نفس الجلسة- على انهم على وشك الانتهاء خلال 10 أيام (بحد أقصى 26 مايو)، إلا أن تلك الوعود لم تحدث، فى استمرار لسياسة القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 والتى ادت الى فشل القانون تمامًا وتضييع ما يقرب من 200 مليار جنيه على خزينة الدولة، بالاضافة إلى تعطيل مصالح المواطنين وعدم انهاء طلبات التصالح الخاصة بهم ، والبعض عليهم قضايا واحكام ويرغبون فى انهاء التصالح منذ 5 سنوات.

وبسؤال مسئول مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة حينها، افاد بان اللجنة انهت 50% من تحديد الكتل القريبة من الأحوزة وسيتم انهاء كل محافظة الجيزة خلال 10 أيام.

وأشار النائب إلى تلقيه شكاوى من المواطنين بسبب رفض بعض الملفات المقدمة من المواطنين من قبل موظفى الاحياء ومراكز المدن رغم أن هذا ليس من صلاحياتهم، لأن دراسة وقبول الملفات هى مسئولية اللجان الفنية وهذا بداية لباب خلفى للفساد.

وكذلك تم إخطار المواطنين بإحضار شهادة بيانات، حتى من انهوا كل اجراءات ملفاتهم، فلماذا يتم تكبيد المواطنين أموال اضافية بالاضافة الى وقت وتعطيل للقانون؟

وكان النائب قد طالب سابقا بتحديد موقف المواطنين الذين تقدموا على التصالح على القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته ولم يحصلوا على نموذج 10، وكان طلب التصالح لهم يخص صب السقف بالدور الأخير حيث أن القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 اتاح لكل من حصل على نموذج 10 نهائى فقط ان يقوم بالصب بعد استكمال الاجراءات، والقانون الجديد لم يصرح ولم يحظر هذه الحالة بصورة مباشرة، وعدد من ينطبق عليهم ذلك الأمر ملايين المواطنين.

بالاضافة إلى طلبات النائب السابقة بتيسير إجراءات اشتراطات الحماية المدنية حيث أن المبانى قائمة بالفعل وليست بناء جديد، وأيضًا النظر فى مسالة الجراجات وبحث حلول لها، وزيادة عدد اللجان الفنية لإنهاء الملفات التى تخطت 3 مليون ملف.