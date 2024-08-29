وزارة العمل: ندوة للتوعية فى مجال محو الأمية فى البحيرة

نظمت مديرية العمل بمحافظة البحيرة ، ندوة للتوعية فى مجال محو الأمية ، لعدد٢٠ من العاملين بشركة الكاتب للصناعات النسيجية ، الكائنة بمنطقة زمام شركة للحرير الصناعى بكفر الدوار ، استهدفت الندوة : ضرورة تنمية التعليم حيث انة سبيل تقدم الشعوب ، والتعليم أمر من الله للأمم جميعاً ورسالة الإنسان فى الأرض دوام التعلم ، وحرص الدولة على نشر العلم والثقافة للارتقاء بالمجتمع ، وذلك فى إطار جهود المديرية المستمرة للتوعية بأهمية تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له ، والقوانين ذات الصلة ،فى كافة ملفات العمل الخاصة بالمديرية من حيث التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية والتشغيل وعلاقات العمل ، لتوفير بيئة عمل مستقرة وآمنة تزيد من الإنتاجية وتشجع على الاستثمار داخل المنشآت العاملة فى المحافظة ، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بوزارة العمل ..

وأوضح عثمان عبد الرسول مدير مديرية العمل بالبحيرة ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الندوات التوعوية تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، وحرصه على تعزيز علاقات العمل بين جميع أصحاب الأعمال والعمال في مواقع الإنتاج ،وصناعة بيئة عمل لائقة يستفيد منها طرفي العملية الإنتاجية ،وتستمر معها عجلات الإنتاج نحو الدوران،للمشاركة في عملية التنمية التي تشهدها البلاد ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتكثيف الجهود التوعوية حول أحكام القانون وأهمية تطبيقها للحفاظ على عناصر الإنتاج ، وأفاد مدير المديرية أن الندوة جرت فعالياتها تحت إشراف منى زين العابدين وكيل المديرية ، وألقى محاضراتها وليد الاشرم مدير مكتب العمل بكفر الدوار ، مؤكداً على الإستمرار فى تنظيم ندوات التوعية فى مختلف المجالات التي تهم العاملين وزيادة الإنتاج من خلال الاجهزة التابعة للمديرية المنتشرة فى كافة أرجاء المحافظة ..