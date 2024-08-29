طبيب الأهلى يسافر مع كريم فؤاد إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبى

سافر طبيب النادى الأهلى أحمد جاب الله، برفقة لاعب الفريق كريم فؤاد إلى ألمانيا، حيث يستعد لاعب الأهلى لإجراء عملية الرباط الصليبى.

ومن المنتظر أن يغيب كريم فؤاد عن الملاعب لمدة 6 أشهر بسبب الإصابة بالرباط الصليبى.

وينتظر عشاق وجماهير النادى الأهلى العريضة، ظهور أول لفريق الكرة فى الموسم الجديد بعد انتهاء منافسات الموسم الماضى.

ويواجه الأهلى جورماهيا الكينى، فى إطار مباريات الذهاب لدور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا، أحد يومى 13 أو 14 سبتمبر المقبل، وستكون المباراة خارج القاهرة، والإياب فى القاهرة أحد يومى 20 و21 من الشهر نفسه.

وكان النادى الأهلى، قد فاز ببطولة دورى أبطال إفريقيا فى الموسمين الماضيين على حساب الوداد المغربى والترجى التونسى.