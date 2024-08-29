الأهلى يقرر بقاء “كهربا” ويرفض رحيله فى الميركاتو الصيفى

قررت إدارة النادى الأهلى غلق ملف رحيل لاعب الفريق، محمود عبد المنعم”كهربا”، عن “المارد الأحمر” فى الفترة المقبلة، وقيد اللاعب فى قائمة الموسم الجديد، ورفض مناقشة أى عروض خارجية تخص مستقبل اللاعب مع القلعة الحمراء.

وكان هناك اهتمام من أكثر من نادٍ بشأن التعاقد مع كهربا سواء من خارج مصر أو داخلها، قبل أن يتم الاستقرار على بقاء اللاعب.

ويحتاج الأهلى إلى جهود كهربا فى الفترة المقبلة، فى ظل عدم وجود عدد كافٍ من المهاجمين، حيث لا يضم الأهلى مهاجمين صريحين بخلاف الفلسطينى وسام أبو على ومعه كهربا الذى يلعب فى هذا المركز.

وحسم الأهلى، حتى الآن، صفقتين هما المدافع القطرى من أصول مصرية يوسف أيمن لاعب الدحيل القطرى على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، وأيضا الظهير الأيسر المغربى يحيى عطية الله قادما من سوتشي الروسي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.