“سويلم”  يتابع منظومة الرى والصرف ومحطات الرفع بمحافظة الدقهلية

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة منظومة الرى والصرف ومحطات الرفع بزمام منطقة قلابشو وزيان بمحافظة الدقهلية .

وقد وجه الوزير بقيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بإنشاء محطة رفع جديدة على مصرفى قلابشو و زيان لتستوعب التصرفات المائية وضخها الى مجرور الطرد القائم حاليا مع توسعة حوض طرد ماكينات الطوارئ لمحطة قلابشو القديمة لاستيعاب تصرف الماكينات بتصرف ١٣ م٣/ث .

كما وجه سويلم لأجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة البيئة لمتابعة تطبيق معالجة الصرف الصحى والصناعى للمنطقة الصناعية بمدينة المنصورة الجديدة بالتنسيق مع وزارة الإسكان وهيئة تنمية الصناعة بوزارة الصناعة ، والتنسيق مع اجهزة وزارة الإسكان لدراسة تغطية مجرور طرد محطة الرفع .