 هيئة ضمان الجودة والاعتماد تعتمد ٩ معاهد بمنطقة القليوبية الأزهرية بجودة التعليم  

اعتمدت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء المعاهد الأزهرية بمنطقة القليوبية الأزهرية والتى كانت مرشحة وتم زيارتها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد خلال الفصل الدراسي الثانى .

وأكد سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية أن جميع الأعمال التى تمت وتم إنجازها برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف و ودعم دكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف وتوجيه وإشراف فضيلة الشيخ أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية وومتابعة الدكتور عصام القاضى مدير عام الإدارة العامة للجودة بقطاع المعاهد الأزهرية و المعاهد التى تم اعتمادها هى ( معهد فتحى الخولى النموذجى الإعدادى فتيات – معهد تصفا ب تجديد اعتماد – روضة بنها النموذجى تجديد اعتماد – روضة كفر طحا – روضة قرنفيل – روضة كفرتصفا ) ليصل إجمالى المعاهد التى تم اعتماد خلال العام الدراسى ٢٠٢٣-٢٠٢٤ (٩) معاهد بنسبة اعتماد ١٠٠٪ .

وتقدم سعيد أحمد خضر بخالص الشكر لكل قيادات المنطقة والعاملين بها والإدارات التعليمية ولإدارة الجودة بالمنطقة بقيادة ماهر محمدى مدير إدارة الجودة والاعضاء الفنيين وجميع العاملين بالإدارة وإدارة المعاهد التى تم اعتمادها وكذا لادارات التعليم الابتدائي والاعدادى والنموذجى ورياض الأطفال لدورهم فى تحقيق هذا الإنجاز متمنياً لجميع المعاهد المرشحة خلال العام الجديد كل التوفيق