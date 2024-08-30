الـ”فيفا” يخطر الزمالك رسميًا برفع إيقاف القيد

تلقى مجلس إدارة نادى الزمالك اليوم “الجمعة”، خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ”فيفا”، يخطره من خلاله برفع إيقاف القيد رسميًا.

وجاء قرار الـ”فيفا” برفع إيقاف القيد، بعد نجاح إدارة نادى الزمالك فى تسوية مستحقات البرتغالى روى أجواش المدرب العام السابق للفريق الأبيض بالجهاز الفنى للبرتغالى جيسفالدوا فيريرا.

كما قامت إدارة النادى بدفع 115 ألف دولار للغانى بنيامين أتشيمبونج مهاجم الفريق السابق.

وقام مجلس إدارة الزمالك بإرسال مستحقات كل من أندريه أوليفيرا، ودانيال جونزاليس مساعدى فيريرا.

بذلك يكون دفع الزمالك إجمالى مبلغ 165 ألف دولار تسوية مستحقات مساعد فيريرا وقيمة مستحقات أتشيبمونج.

ويسارع مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، الوقت لإبرام عدد من الصفقات قبل غلق باب القيد الإفريقي والمقرر لها يوم 31 من شهر أغسطس الجارى.