السكة الحديد : لاصحة لما تم تداوله من نشوب حريق بـ قطار داخل محطة مصر في رمسيس

نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ما تم تداوله عبر عدد من وسائل الاعلام من نشوب حريق بـ قطار داخل محطة مصر في رمسيس واكدت الهيئة في بيانها أن ماحدث اليوم الجمعة الموافق 30 / 8 / 2024 14:00 عبارة عن خروج دخنة من العربة المخصصه لعمال ونش الخطر( الإستراحة ) بمحطة كوبري الليمون

وعلي الفور تم سحب باقي أجزاء الونش وتم السيطرة علي الدخنة وإخمادها بمعرفة المطافي والدخنه بعيد عن حركة مسير القطارات وغير مؤثر عليها ولا يوجد أي اصابات او وفيات او اي تاخيرات وان الحركه منتظمة علي جميع المحطات والخطوط