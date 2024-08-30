وسام أبو على يتوج بجائزة أفضل مهاجم فى الدورى

توج مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، الفلسطينى وسام أبو على، بجائزة أفضل مهاجم فى الدورى المصرى موسم 2023-2024 بتوصيت الجماهير.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة فوز وسام ابو على بالجائزة، قائلة:” هداف الدورى هو الأفضل بتصويت الجماهير.. وسام أبو على مهاجم فريق الموسم فى الدورى”.

وكان وسام أبو على قد توج بجائزة هداف الموسم فى الدورى الممتاز بعدما سجل 18 هدفا.

وجاء التشكيل الأفضل فى الموسم من الرابطة على النحو التالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: محمد هانى، أحمد رمضان بيكهام، محمد عبد المنعم وكريم فؤاد.

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية ومحمد مجدى “أفشة”.

الهجوم: ميدو جابر، حسين الشحات ، وسام أبو على.