رياضة

بعد رفض فريقه اتمام انتقاله.. إبراهيم عادل: حسبى الله ونعم الوكيل

كتب أشرف عبد السلام
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كسر نجم فريق نادى بيراميدز إبراهيم عادل، حاجز الصمت برسالة مؤثرة عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

وقال إبراهيم عادل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»: «حسبى الله ونعم الوكيل».

وتأتى رسالة إبراهيم عادل فى ظل الأزمة التى يواجهها فى الوقت الحالى برفض فريقه بيراميدز اتمام انتقاله إلى خيتافى الإسبانى.

وكان إبراهيم عادل قد سافر إلى إسبانيا للخضوع للكشف الطبى مع خيتافى، واتمام انتقاله للفريق الإسبانى على سبيل الإعارة.

واجتاز إبراهيم عادل الفحص الطبى بالفعل وخضع لجلسة تصوير قبل ساعات من غلق نافذة الانتقالات الصيفية فى إسبانيا، على أمل إقناع ناديه بيراميدز بالموافقة على عرض خيتافى.

ويرفض بيراميدز التفريط فى إبراهيم عادل ويقف أمام انتقاله لـ خيتافى الإسبانى على سبيل الإعارة فى ظل المقابل المادى الذى عرضه الفريق الإسبانى 500 ألف يورو لاستعارة نجم منتخب مصر الأوليمبى، فى الوقت الذى يتمسك فيه بيراميدز بالحصول على مليون يورو.

أشرف عبد السلام
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