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نائب وزير الصحة تتفقد وحدة طب أسرة ميت العامل بمركز أجا وتوصي بتوفير طبيب نساء وتوليد 

كتب نجوى إبراهيم
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تفقدت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان ، وحدة طب أسرة ميت العامل بمركز أجا بمحافظة الدقهلية، وذلك في إطار تنفيذ خطة المرور الميداني على المنشآت الطبية بالمحافظات .

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير، خلال تفقدها للوحدة تبين لها وجود قصور في متابعة السيدات الحوامل ، لعدم وجود طبيب نساء وتوليد بشكل دوري، وكذلك ضعف الرسائل التي تقدمها المثقفة الصحية حول الرضاعة الطبيعية، وأوصت بسرعة الاستعانة بطبيب نساء وتوليد لتقديم خدمة متكاملة لمتابعة الحوامل.

أضاف ” عبدالغفار ” أن نائب الوزير اطلعت على سجلات متابعة الحوامل وتبين وجود حالات تعاني من الأنيميا ، موجهة بضرورة متابعة هذه الحالات لمعرفة الأسباب ومعالجتها ، وشددت على ضرورة المراجعة الدقيقة لسجلات المرضى لرصد المشكلات الصحية مبكرا.

تابع ” عبدالغفار ” أن نائب الوزير تفقدت غرفة فحص المقبلين على الزواج ، وأكدت على ضرورة متابعة الحالات التي تم اكتشاف إصابتها بأحد الأمراض الواردة في الفحص، والتأكد من التزامها بموعد الإحالة إلى المستشفى لاستكمال الفحص ، لاسيما في حالات الثلاسيميا أو الأنيميا المنجلية التي تنتج عن زواج الأقارب ، كما تبين عدم الإلتزام بتسجيل التحليل النفسي خلال الفحص، وأوصت بضرورة الإلتزام بإجراءات الوزارة المتبعة في تقديم كل خدمة داخل الوحدة.

وخلال متابعتها لعيادة الصحة الإنجابية أوصت بضرورة تقديم المشورة للسيدات ، وتوعيتهن بأهمية استخدام وسيلة تنظيم الأسرة لتلافي حدوث الحمل غير المرغوب.

كما أكدت على مديرة الوحدة ، بإعادة توزيع الفريق الطبي وتدعيم عيادة المبادرات، لاستيعاب أعداد المترددين وتحسين الخدمة المقدمة.

 

 

 

 

نجوى إبراهيم
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