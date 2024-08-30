انطلاق معرض أهلا مدارس الرئيسى الاسبوع المقبل بتخفيضات تصل إلى 30%..

قال أشرف خضر، امين صندوق المساعد بغرفة القاهرة التجارية، ونائب رئيس لجنة المعارض بالغرفة، أن العمل يجري على قدم وساق لإقامة معرض أهلا مدارس الرئيسي المقرر افتتاحه الاسبوع المقبل، بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

أشار خضر إلى أن مجلس إدارة الغرفة وافق بالإجماع على المخصصات المالية لإقامة المعرض لدعم المواطنين بسلع ذات أسعار مخفضة .

أكد خضر في تصريحات صحفية له اليوم ، علي اهمية دعم المواطنين وتخفيف العبء عنهم مع دخول العام الدراسي الجديد بتقديم سلع ذات جودة عالية وأسعار خاصة وبنسبة تخفيض تصل إلى 30%، مشيرا إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق، اجتمع مع الاتحاد العام للغرف التجارية وبحث آليات التعاون المشترك، والاستعدادات الخاصة بإقامة معارض“أهلا مدارس”، وأكد أن الوزير، شدد على أهمية أن يشمل المعرض كل ما تحتاجه الأسرة المصرية، وكذلك كافة مستلزمات واحتياجات الطلبة والمُعلمين استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

أكد أن وزيرة التنمية المحلية ووزير التموين وجها بأن تكون مقرات معارض أهلا مدارس دائمة على مدار السنة للمواطنين على مستوى المحافظات، حتى يقدم المعرض خدمات وسلع مخفضة للمواطنين ويكون جزءًا من إتاحة منافذ لهم بأسعار مخفضة الفترة المقبلة.