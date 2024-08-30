السنباطي ورئيس جهاز الأمن السيبرانى يبحثان سبل حماية الأطفال من مخاطر الانترنت

التقت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة باللواء أحمد عبد الحافظ نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات ورئيس جهاز الأمن السيبراني، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون فيما يخص تقديم الدعم التقني الخاص بحماية الأطفال من مخاطر سوء استخدام الإنترنت.

وخلال اللقاء تمت مناقشة دور المجلس القومي للطفولة والأمومة في الاستراتيجية الوطنية لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت والتي تهدف إلى وجود منظومــة وطنيــة متكاملــة لحمايــة الأطفال فــي بيئتهــم الرقميــة بشــكل يتماشــى مــع الدســتور المصــري وأفضل الممارســات الدوليــة.

كما تم التأكيد على دور المجلس في تنفيذ محاور الاستراتيجية واتخاذ التدابير العاجلة لحماية الأطفال واتاحة آليات الإبلاغ والدعم والتواصل المباشر والتي تتمثل في الإدارة العامة لنجدة الطفل من خلال الخط الساخن 16000، كما شهد اللقاء بحث سبل تقديم الدعم التقني للخط الساخن وتطويره بشكل يمكنه من القيام بدوره على الوجه الأمثل.