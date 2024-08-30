نهائى كأس مصر الليلة على موعد مع مواجهة بين السماوى زد إف سى

فى التاسعة مساء اليوم “الجمعة”، يواجه فريق بيراميدز نظيره فريق فريق زد إف سى، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، فى نهائى كأس مصر لكرة القدم، بحثا عن اللقب الأول تاريخيا لكلا الفريقين.

تأهل السماوى للمباراة النهائية بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بركلات الترجيح 4-3، فيما تأهل فريق زد إف سى بعد الفوز على الإسماعيلى بهدف نظيف فى الإسماعيلية.

ويأمل فريقا زد وبيراميدز في حصد أول لقب، حيث لم يتوج أى منهما ببطولات قبل ذلك، كما يسعى كلا الفريقين فى كتابة اسمه بقائمة المتوجين بلقب كأس مصر، حيث سبق أن توج بكأس مصر 12 ناديا فقط يتصدرهم الأهلى بـ38 لقبا.

وحذر المدير الفنى لفريق نادى بيراميدز، الكرواتى كرونسلاف يورتشيتش، اللاعبين من خطورة هجوم زد، مؤكدًا إنه فريق منظم جدًا ويمتلك جهاز فنى على أعلى مستوى ولن تكون المواجهة سهلة على الفريقين، كما تحدث المدرب مع اللاعبين حول ضرورة التركيز طوال المباراة لتحقيق الانجاز والتتويج باللقب.