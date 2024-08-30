“البيطريين “: يوم ثقافى وترفيهي للأطباء وأسرهم مجانا  بنادى المهن الطبية بمدينة نصر ..الجمعة 13سبتمبر  

اعلنت دكتورة سمر الدسوقى مقرر اللجنة الثقافية عن قيام اللجنة بتنظيم يوم ثقافى وترفيهى مجانا للأطباء البيطريين وأسرهم يوم الجمعة الموافق ١٣ سبتمبر القادم، بنادى اتحاد المهن الطبية بمدينة نصر.

أوضحت دكتورة سمر أن اليوم الترفيهى يشمل دخول النادي ودخول حمام السباحة مجاناً ( للأطفال – للكبار ) من الساعة 12.30 حتي الساعة الرابعة والنصف ( مع الالتزام بعدم النزول بملابس قطنية او الجينز ) مع التأكيد على وجود بونيه ( غطاء الرأس )

يشمل اليوم عروض: حفل D J، شو عرائس.للأطفال ؛توزيع الهدايا على الأطفال في نهاية الاحتفال؛ مباراة كرة قدم ؛ مسابقات بين الاطباء البيطريين وبين الابناء.

اضافت دكتورة سمر أن الاشتراك في اليوم الثقافى للأطباء وأسرهم مجانا، بشرط سداد اشتراك النقابة لعام ٢٠٢٤.