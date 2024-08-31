طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الدور الثانى فى مادتى الكيمياء والجغرافيا،

يواصل طلاب الثانوية العامة اداء امتحانات الدور الثانى ، حيث بدأوا امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم، أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة للدورالثاني يتم أول بأول، موضحة أن عدد كراسات إجابة امتحانات الدور الثاني قليلة ومن ثم يتم الانتهاء منها سريعا، خاصة أن التقدير يتم بشكل إلكترونى فى الكنترولات، إضافة إلى التصحيح للأسئلة المقالية.

واضافت الوزارة، أن كراسات إجابة الامتحانات يتم مراجعة بيانات الطلاب قبل بدء التصحيح كما يتم التصحيح وفق نماذج إجابات كل مادة بحيث يتم التصحيح بشكل دقيق دون مشاكل، مشددة على أن اللجان الفنية تراجع نماذج الإجابة قبل عملية التصحيح للتأكد من أن نماذج الإجابة مطابقة للمواصفة الفنية للاختبارات.

وشددت الوزارة ، على أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني فور الانتهاء من أعمال الامتحانات والتصحيح وتجميع النتيجة، مشددة على أن نهاية الامتحانات للدور الثاني 3 سبتمبر المقبل، وستعلن النتيجة بعد انتهاء الامتحانات بأيام قليلة، مشددة على أن أى طالب قام بتأجيل امتحان الدور الأول للثانوية العامة وأدى امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالدرجة الفعلية للمواد سوف يلتحق بالكلية التى تناسب مجموعه وسيتم فتح تنسيق الجامعات بالمرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة للدور الثانى.

ووجهت الوزارة ، رؤساء لجان السير بتفتيش الطلاب وعدم السماح لأى طالب بدخول لجنة الامتحان بأى أجهزة إلكترونية للتصدى للغش، كما وجهت الوزارة بتوفير الهدوء والراحة للطلاب داخل اللجان، وتابعت الوزارة أيضا وصول اسئلة اختبار الدور الثاني فى مادتى الكيمياء والجغرافيا إلى لجان السير.