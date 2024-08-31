بعد دمج اللغة العربية والتاريخ للمواد المضافة للمجموع.. ” التعليم” تقرر خضوع طلاب الشهادة المعادلة للاختبارات بهذه المواد

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قراراتها بشأن المدارس التى تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة” دولية”، حيث أصدر امس ، محمد عبداللطيف قرارا بدمج مواد اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ ضمن المواد التى تضاف للمجموع، وأكدت الوزارة ، فى سياق أخر على خضوع الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة دولية معادلة للثانوية العامة المصرية سواء حصل عليها داخل أو خارج جمهورية مصر العربية بالتقدم للامتحان في مادتي اللغة العربية والتاريخ اللذان تعقدهما الوزارة وتحتسب درجاتهما ضمن المجموع الاعتباري للطالب، وتحتسب ضمن مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب وبنفس ذات القواعد والنسب المقررة.

سبق وأن قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، تخصيص 20% من المجموع الكلى لامتحاني اللغة العربية والتاريخ لطلاب الشهادات الدولية على أن تتضمن درجات شهادة الدبلومة الأمريكية نسبة 40% GPA و 40% للاختبارات النهائية الدولية الأمريكية، ويتم تطبيق ضوابط التقييم والامتحانات على الطلاب المقيدين بالصف العاشر أو ما يعادله اعتبارًا من العام الدراسي 2026، موضحة ان ان الشهادة المعادلة يشترك فيها ضرورة استيفاء مجموعة المواد المؤهلة الأساسية وتشمل اللغة الإنجليزية والرياضيات والكيمياء والفيزياء.