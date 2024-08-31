” الاسكان”: المتابعة المستمرة لموقف إدارة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بوحدة إدارة المشروعات بالوزارة

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان، اجتماعاً موسعاً مع أعضاء الوحدة، بفروعها الفنية والتعاقدية والمالية والبيئية والمجتمعية والمتابعة والتقييم، والسلامة والصحة المهنية، لمتابعة إدارة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وسير العمل بالوحدة، وذلك في إطار تكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأهمية الادارة والمتابعة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية.

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بالتأكيد على أهمية متابعة وتقييم المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية ومتابعة تنفيذها، وعقد الاجتماعات التنسيقية الدورية مع مختلف الجهات التابعة للقطاع لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات والبرامج، والالتزام التام بالجداول الزمنية للتنفيذ، وخطط الطرح وجودة التنفيذ، وتنفيذ خطط تحسين الأداء ومتابعتها، والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العاملين.

وناقش نائب وزير الإسكان خلال الاجتماع العديد من المشروعات الجاري متابعة تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين من خلال الوحدة، كما ناقش الحضور في موقف تنفيذ بنود اتفاقية المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية والقائم علي النتائج (SRSSP P for R)، والجاري تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، والبنك الآسيوي.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة الانتهاء من كافة التزامات الاتفاقية للبرنامج في التوقيتات المقررة، مشيراً إلى أن النجاح الذي تم تحقيقه بالمرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، والتي تم الإنتهاء منها في ديسمبر الماضي يعد نقطة الانطلاق في قطاع المرافق، مؤكداً أيضاً ضرورة الحفاظ على نفس معدلات الأداء في البرنامج في تنفيذ المرحلة الثانية.

كما ناقش الدكتور سيد إسماعيل، موقف تنفيذ العقود في برنامج خدمات الصرف الصحي المتكامل في المناطق الريفية بصعيد مصر بمحافظة الأقصر (IRSUE- Luxor)، والجاري تنفيذه بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي، مؤكداً ضرورة الانتهاء من تنفيذ العقود في التوقيتات المقررة وفقاً للبرنامج الزمني مع ضرورة التنسيق بين العقود لتحقيق الاستفادة من الاستثمارات وضمان وصول الخدمة إلى المواطنين.

وخلال الاجتماع، أكد نائب وزير الإسكان، على مسئولي المشاركة المجتمعية بضرورة التواصل المستمر مع المواطنين في مواقع تنفيذ الأعمال، وناقش معهم آلية العمل والتواصل مع المواطنين قبل تنفيذ المشروع، وأثناء تنفيذه، وما بعد التنفيذ، مشيراً إلى أهمية أدوار لجان المرأة التي تم تشكيلها في القرى والمناطق الريفية، والتي تسهم في نجاح تنفيذ المشروعات، والحفاظ على الاستثمارات، وموجهاً بأهمية التوعية في دور العبادة والمدارس فيما يخص الحفاظ على الأصول وكيفية التعامل معها، وآليه الشكاوى المتبعة عند حدوث أي مشكلة.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أهمية خطط تحسين الأداء التي تم إعدادها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وتحسين إدارة شركات مياه الشرب والصرف الصحي للأصول والحفاظ عليها.

وأكد نائب وزير الإسكان على ممثلي إدارة المتابعة والتقييم ضرورة متابعة اعمال التقييم المستمر لكافة مؤشرات خطة تحسين الأداء لكل شركة على حدة بالتنسيق مع جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ورفع التقارير الدورية بمعدلات الأداء لكل شركة لمتابعة تحقيق مستهدفاتها.

وفي نهاية الاجتماع، أكد الدكتور سيد إسماعيل، على جميع ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة ضرورة بذل الجهد للحفاظ علي معدلات الأداء في تنفيذ المشروعات أسوة بالمرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، ومتابعة كافة المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية، وتنفيذ الزيارات الميدانية لكافة مواقع العمل ورفع التقارير الدورية بموقف تنفيذ الاعمال.