التعليم العالى: بدء قبول أوراق الطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية ..غداً

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، استمرار أعمال مكتب تنسيق القبول للجامعات، حيث يبدأ مكتب التنسيق في صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بداية من غداً الأحد الموافق 1/9/2024 حتى يوم الثلاثاء الموافق 10/9/2024 بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط،

وأوضح مكتب التنسيق ، انه من المقرر إتاحة فرع بجامعة الإسكندرية لصرف وقبول الأوراق لطلاب الشهادات المعادلة، ومقره المدينة الجامعية للبنات – عزبة سعد – سموحة؛ لخدمة أبناء محافظة الإسكندرية، ومحافظات الوجه البحري بصفة عامة، وكذلك إتاحة فرع بجامعة أسيوط لصرف وقبول أوراق طلاب نفس الشهادات، ومقره بمبنى إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية لخدمة أبناء محافظة أسيوط ومحافظات الوجه القبلي بصفة عامة، وذلك بالإضافة للمكتب الرئيسي بالقاهرة، الكائن بمقر إدارة رعاية الطلاب بجامعة عين شمس بالمدينة الجامعية للبنين.

وأشار مكتب التنسيق، الى أن الطلاب الحاصلون على الثانوية الليبية يتم صرف وقبول الأوراق بالنسبة لهم بمقر المكتب الرئيسي بالقاهرة فقط، على أن يتم سداد ثمن دليل القبول وباقي الأوراق من خلال موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.digital.gov.eg عبر قنوات السداد الإلكترونية فقط، سواء باستخدام بطاقات الدفع المسبق / بطاقات الائتمان أو منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني، مشدداً على ضرورة حضور الطالب إلى المكتب الرئيسي أو أي من فرعيه مرة واحدة فقط عند تسليم الشهادات الأصلية، بالإضافة إلى نسخة من البيانات الأساسية، وكشف المواد والدرجات الخاصة بكل مادة، وبيان رغبات الطالب لاستلام المظروف، وتسليم أصول الأوراق والشهادات بذات اليوم.

وأعلن مكتب التنسيق ، مواعيد الدخول على الموقع لتسجيل البيانات الأساسية والدرجات والرغبات، حيث سيتاح للطلاب تسجيل البيانات والتقدم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني بداية من يوم الأحد الموافق 1/9/2024 حتى الموعد المقرر لانتهاء المرحلة، وذلك عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، ويتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا.

كما يمكن للطالب التقدم عن طريق الحاسب الشخصي، وسيكون الموقع متاحًا لمدة 24 ساعة طوال أيام التقدم، وعلى الطالب عند تقديمه أوراقه لمكتب التنسيق أن يرفق معها المستند الذي يفيد الإقامة الشرعية (قانونية وفعلية) للطالب وولي أمره من البلد الحاصل منها على الشهادة الثانوية خارج جمهورية مصر العربية، وذلك خلال مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية على أساسها، ويحسب منها المجموع الاعتباري للدرجات، من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة، وجواز سفر موضحًا به تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة، بالإضافة لشهادة تحركات موضحًا بها تواريخ الدخول والخروج ووفقًا للقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.