زراعة النواب: زيادة أسعار توريد قصب وبنجر السكر خطوة هامة لتشجيع المزارعين علي الزراعة

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة والري بالحوار الوطنى، إن إعلان الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء، عن رفع أسعار توريد قصب السكر إلي مبلغ 2500 جنيه للطن وبنجر السكر إلي 2400 جنيه للطن، يعد خطوة هامة تشجع الفلاح المصرى علي زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية.

وأضاف الحصري: أن موعد صدور القرار يعد مناسبا، مشيرا إلي أنه يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي و تفعيلا لقانون الزراعات التعاقدية، بهدف ضمان تحقيق هامش ربح مناسب للمزارع وفي نفس الوقت تلبية احتياجات الدولة من المحاصيل الإستيرتيجية ومنها سلعة السكر.

مشيرًا إلي أن ذلك القرار جاء بالتنسيق بين مجلس النواب والحكومة، حيث تم عقد عدد من اللقاءات مع وزير الزراعة علاء فاروق ووزير التموين شريف فاروق، ورئيس الأغلبية البرلمانية النائب عبد الهادي القصبي، والمهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ والنائب عبد الحميد الدمرداش وعدد من قيادات وزارة التموين، للتنسيق في ذلك الأمر بما يحقق مصلحة المزارعين، حيث تم تحديد السعر بعد حساب تكاليف الزراعة.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن زيادة أسعار توريد محصولي قصب السكر وبنجر السكر، من شأنه دعم المزارعين في ظل ارتفاع تكاليف ومستلزمات الإنتاج، خلال الفترة الأخيرة، كما يضمن توفير السكر بأسعار مناسبة.

مؤكدًا على أن لجنة الزراعة ستظل داعمة للفلاح المصرى ومساندة له في كل القضايا وذلك لأن المزارع المصرى يستحق الدعم، نظرا لأنه لم يتأخر عن دوره الوطنى في الإنتاج لتوفير الأمن الغذائي.

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الخميس الماضي، على تحديد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل السكرية لموسم 2025 كالتالي: 2500 جنيه لتوريد طن قصب السكر و2400 جنيه لتوريد طن بنجر السكر.