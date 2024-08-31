بعد أن وافق على طلبات نادى الزمالك.. محمد عواد يجدد عقده

أكد عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والمشرف على ملف الكرة حسين السيد، أن حارس الفريق محمد عواد وافق على طلباتهم المادية وجدد عقده لمدة 3 مواسم.

وقال حسين السيد فى تصريحات إعلامية، أن الحارس محمد عواد أبدى مرونة كبيرة فى تجديد عقده، موضحاً أن الحارس وقع على عقود التجديد لمدة 3 مواسم.

وفى سياق آخر، كان فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، قد استأنف تدريباته يوم “الأربعاء” الماضى على ملعب النادى تحت قيادة المدير الفنى للفريق، البرتغالى جوزيه جوميز، وجهازه المعاون استعداداً للموسم الجديد وبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.