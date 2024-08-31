النائب علي مهران: مهرجان العلمين يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية

أشاد النائب علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بمهرجان العلمين الجديدة، الذي يُعد من أبرز الأحداث السياحية والثقافية في مصر خلال الفترة الأخيرة.

وقال مهران، إن المهرجان يلعب دورًا محوريًا في دعم قطاع السياحة، وجذب الاستثمارات الجديدة، وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية. والمهرجان يأتي في إطار رؤية الدولة الطموحة لتطوير المدن الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات، بما في ذلك السياحة.

وأضاف أن الفعاليات المتنوعة التي تضمنها المهرجان من عروض فنية وثقافية ورياضية تجذب الأنظار وتسلط الضوء على إمكانيات مصر كمقصد سياحي متميز، يجمع بين التراث الغني والتطور الحديث.

وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن مهرجان العلمين الجديد يسهم في تعزيز الحركة السياحية، من خلال استقطاب الزوار من مختلف دول العالم، مما يساهم في زيادة الإيرادات السياحية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، كما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار في مصر، ويفتح الباب أمام الاستثمارات الجديدة في قطاعات متعددة، مثل السياحة، والعقارات، والخدمات.

وشدد رئيس صحة الشيوخ، على أهمية استثمار مثل هذه الفعاليات في الترويج لمصر كوجهة استثمارية وسياحية متكاملة، حيث تمثل العلمين الجديدة نموذجًا للمدن الذكية والمستدامة التي تلبي احتياجات العصر الحديث. داعيًا إلى تنظيم المزيد من الفعاليات الدولية التي تعزز من صورة مصر كدولة حديثة ومتطورة قادرة على استضافة الأحداث العالمية بكفاءة واحترافية.