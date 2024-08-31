محافظ القليوبية ووزيرة التنمية المحلية يتفقدان المركز التكنولوجي بالديوان العام لمتابعة سير العمل

تفقد أيمن عطية؛ محافظ القليوبية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية؛ المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة لمتابعة سير العمل به واستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية.

وأشار محافظ القليوبية إلي أنه تم تطوير ورفع كفاءة المركز التكنولوجي بالديوان العام وربطه بالوحدات المحلية خلال شبكة واحدة لتقديم كل الخدمات للمواطنين بكل القطاعات، في تجربة هي الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية ، ضمن خطة التحول الرقمي للحكومة المصرية، والتي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد المحافظ أن المركز التكنولوجي يساهم بشكل كبير في تقليل المعاملات الورقية وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، مشيراً إلى أن المحافظة تسعى إلى توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة.

وخلال الحديث مع المختصين بالمركز استفسرت الدكتورة منال عوض حول الخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين فيما يخص طلبات التصالح، وتذليل أي عقبات أمامهم لنهو الإجراءات المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء .

وخلال تفقد وزيرة التنمية المحلية للمركز تعرفت علي الموقف التنفيذي لعدد طلبات التصالح علي مستوي المحافظة ، فيما يتعلق بشهادات البيانات وإجمالي الطلبات المقدمة والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية عليها .

وناشدت الدكتورة منال عوض المواطنين بأهمية استثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المتنوعة وتقنين أوضاعهم للحفاظ على ثروتهم العقارية ، ووجهت وزيرة التنمية المحلية القيادات المحلية بالمحافظة بضرورة التعاون مع المواطنين من خلال شرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية دور المراكز التكنولوجية بالمحافظات في الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات وضمان جودة وسرعة تلك الخدمات بما يحقق رضاهم عنها ، لافتة إلى أن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الحكومة يحظى بإهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى لما يمثله من أولوية فى خطط واستراتيجيات الدولة المصرية خاصة عقب الانتقال الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة ، لدوره الحيوى فى عملية التنمية الاقتصادية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط مع رفع كفاءة العاملين والارتقاء بالكوادر البشرية.