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برلمانية: حملة “إيد واحدة” تستهدف تخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية

كتب رانيا نبيل
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قالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ؛ إن مبادرة “إيد واحدة” التي اطلقها التحالف الوطني تعد من اهم المبادرات في العمل الأهلي التنموي والتي تتم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تقدم خدمة كبيرة للمجتمع حيث انها تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية، وتستهدف تقديم الدعم الغذائى والرعاية الصحية للأسر الأكثر احتياجًا، بالإضافة تحسين مستوى المعيشة فى المناطق المستهدفة، وتعزيز التكامل المجتمعى والتماسك الاجتماعى.

وأشارت النائبة إلى أنه منذ انطلاق الحملة وهناك تنوع في الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحة أن من بين هذه الخدمات تتنوع بين قوافل صحية وتقديم دعم صحي مباشر للأسر المستهدفة و قوافل بيطرية وتوزيع وجبات ساخنة بجانب توزيع اللحوم علي الأسر الأولى بالرعاية.

موضحة أن الحملة نالت إعجاب وتفاعل كبير من جانب المجتمع المدني وشباب المتطوعين وتساعد على بناء المجتمع والتماسك الاجتماعي بالفعل ومساعدة الأسر الأولى بالرعاية.

رانيا نبيل
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