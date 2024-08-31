عضو بالشيوخ: زيادة سعر توريد محصول القصب والبنجر يزيد الإنتاج ويقلل من فاتورة الاستيراد

أكد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ أن موافقة مجلس الوزراء على رفع سعر توريد محصولَي قصب السكر وبنجر السكر، بقيمة 2500 جنيه لطن قصب السكر، و2400 جنيه لطن بنجر السكر، يعكس حرص الحكومة علي دعم الفلاح وتحفيزه علي زيادة المساحات المزروعة من القصب والبنجر ، وتخفيف الأعباء عليه في ظل الظروف الأقتصادية الراهنة مشيراً أن ذلك سيعمل علي زيادة الأنتاج من سلعة السكر وتوفيره بكميات لتحقيق الأكتفاء الذاتي منه وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية علي توفير السلع الأستراتيجية

وأشار” الكحيلي” أن زيادة الإنتاج من السكر سيعمل على توفير العملة الأجنبية التي كانت البلاد توفرها لاستيراد تلك السلع، لسد الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك أن تحديد هذه الأسعار يأتي في إطار سعي الدولة لتعزيز قطاع الزراعة والحفاظ على حقوق الفلاحين، وتوفير ضمانات عادلة لهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأكد النائب أن قرار رفع سعر توريد القصب والسكر جاء في توقيت مناسب ، حيث كان المزارعون ينتظرون قرار الحكومة بتحديد أسعار التوريد الجديدة، حتى يقرروا موقفهم من زراعة قصب السكر والبنجر، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار المستلزمات وتكلفة الزراعة، مع تدني أسعار التوريد الحالية.

وكان مجلس الوزراء،وافق خلال اجتماعه بمدينة العلمين الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تحديد الأسعار الاسترشادية (سعر ضمان) للمحاصيل السكرية لموسم 2025.