رياضة

الأهلى يعلن عن نجاح جراحة الرباط الصليبى لكريم فؤاد فى ألمانيا

كتب أشرف عبد السلام
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أعلن النادى الأهلى  اليوم “السبت”، عن نجاح العملية الجراحية التى أجريت للاعب الفريق الأحمر كريم فؤاد، بعدما تعرض لإصابة بقطع فى الرباط الصليبى للركبة.

وكان كريم فؤاد قد تعرض للإصابة خلال مباراة سموحة في الموسم الماضي 2023-24، وكشفت الفحوصات الطبية التى أجراها اللاعب فى القاهرة إصابته بقطع فى الرباط الصليبى.

وأوضح طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أحمد جاب الله، عبر الموقع الرسمى للفريق، أن كريم فواد أجرى جراحة ناجحة فى الرباط الصليبى بألمانيا، بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين.

وأضاف جاب الله أن جراحة كريم فواد مطمئنة للغاية وسوف يحصل على راحة لعدة أيام، يبدأ بعدها العلاج الطبيعى وفقًا للبرنامج العلاجى المحدد، وسيعود إلى القاهرة مساء “الإثنين” المقبل.

أشرف عبد السلام
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