رياضة

بمشاركة الأهلى.. الإعلان عن موعد إجراء قرعة مونديال الأندية 2025

كتب أشرف عبد السلام
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أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، مساء اليوم “السبت”، موعد إجراء قرعة كأس العالم للأندية 2025، والتى ستقام فى الولايات المتحدة الأمريكية الصيف المقبل بمشاركة 32 فريقًا.

وأوضح الحساب الرسمى لـ”فيفا” عبر موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، عن إجراء قرعة كأس العالم للأندية يوم “الإثنين” 9 ديسمبر.

وتشهد النسخة الموسعة مشاركة الأهلى بطل دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الماضية، كما سيتواجد أربعة أندية عربية أخرى، وهم: الترجى الرياضى “تونس” – الوداد البيضاوى “المغرب” – الهلال “السعودية” – العين “الإمارات”.

أشرف عبد السلام
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