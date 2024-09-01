” التعليم” : لا صحة لإلغاء مادة الحاسب الآلي بالمرحلة الثانوية

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء مادة الحاسب الآلي بالمرحلة الثانوية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء مادة الحاسب الآلي بالمرحلة الثانوية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بإلغاء مادة الحاسب الآلي، موضحة أن المادة قائمة كما هي دون إلغاء حيث تم إدراجها كنشاط اختياري بالقرار الوزاري المنظم تحت اسم تكنولوجيا وريادة الأعمال والمشروعات، ليختار الطالب بين التكنولوجيا (الحاسب الآلي) أو ريادة الأعمال والمشروعات.