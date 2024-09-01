” النبراوى”: مبادرة “من الشباب للشباب” لتوفير البرامج التدريبية بالتعاون مع الشركات المحلية والعالمية المتخصصة

في إطار خطة النقابة العامة للمهندسين لتعزيز ورفع كفاءة شباب المهندسين، استقبل طارق النبراوي- نقيب المهندسين، وفد شركة سيجنيفاي (فيليبس للإضاءة) وذلك بمكتبه بمقر النقابة العامة للمهندسين.

وتطرق اللقاء لمناقشة وبحث الحلول التي تقدمها الشركة كإحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الإضاءة لحل مشكلة كفاءة استخدام الطاقة بالمباني وكيفية تقليل الانبعاثات الكربونية للوصول بها للحد الأدنى وفقًا للاشتراطات المحلية والدولية في ملف التغيرات المناخية.

كما شهد الحديث عن البرامج التدريبية التي تقدمها الشركة في مجال تصميم الإضاءة وفقًا لأحدث التقنيات العالمية، خاصة في التطبيقات المتخصصة، مثل إنارة الأنفاق– إنارة الموانيء– إنارة الإستادات– إنارة الشوارع.

وفي إطار إطلاق لجنة الشباب بالنقابة العامة للمهندسين لمبادرة “من الشباب للشباب” لتوفير البرامج التدريبية لمختلف الشُّعب والتخصصات الهندسية بالتعاون مع الشركات المحلية والعالمية المتخصصة، تم الاتفاق على الإعلان عن برنامج تدريبي متخصص لشباب المهندسين بتعاون مشترك بين النقابة العامة للمهندسين وشركة سيجنيفاي؛ لتدريب شباب المهندسين تدريبًا عمليًّا على أحدث البرامج المتخصصة في تصميم الإضاءة، وذلك بمقر شركة سيجنيفاي تحت مظلة مبادرة “من الشباب للشباب”.

كما تم الاتفاق على تنسيق يوم تدريبي متكامل تنظمه لجنة الشباب والتواصل الطلابي خلال شهر نوفمبر بمسرح النقابة العامة للمهندسين بمشاركة شركة سيجنيفاي ومجموعة من الشركات الهندسية المتخصصة لتدريب شباب المهندسين وطلاب السنوات الأخيرة بكليات الهندسة على تطبيقات المدن والمباني الذكية والجودة والمهارات الشخصية ومتطلبات المشروعات القومية.

ورحب ممثلو شركة سيجنيفاي بالمشاركة في ملتقى الابتكارات ومشروعات التخرج، والذي سوف تنظمه لجنة الشباب والتواصل بمقر الحرم اليوناني بالجامعة الأمريكية بميدان التحرير خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر كراعٍ رئيسي للملتقى، مع توفير ورشة عمل متخصصة في مجال الإضاءة والمشاركة في تحكيم مسابقة مشروعات التخرج من خلال مجموعة من المهندسين المتخصصين بالشركة.