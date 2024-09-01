افتتاح دورة “مهارات إدارة المواقع الإلكترونية” بجامعة بنها 

برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، نظمت جامعة بنها دورة تدريبية عن “مهارات إدارة المواقع الإلكترونية” بكليات الجامعة.

وقام بالتدريب كلا من الدكتور شادي المشد المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة ، والكاتب الصحفى إبراهيم جودة المشرف على المكتب الإعلامى بالجامعة ، والكاتب الصحفى راجى عامر مستشار رئيس الجامعة للتواصل المجتمعي والإعلامى ، والمهندس حسين سيد مدير البوابة الالكترونية بالجامعة

وتأتي الدورة التدريبية في إطار سياسة جامعة بنها لتطوير مهارات إدارة المواقع الإلكترونية للمؤسسة وسياسات النشر لدى مسئولي المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بالكليات ومحرري الاخبار.

وتناولت الدورة أساسيات العمل الصحفي ، وشرح وتوضيح الفرق بين الأشكال الصحفية المختلفة ، والمبادئ والقواعد العامة لطريقة إعداد ونشر المادة الإخبارية ، كما تناولت الضوابط العامة والفنية لكتابة الخبر والمعايير المطلوبة للصورة الإخبارية

واختتمت بحلقة نقاش قام خلالها الحضور بطرح أسئلتهم ومشاركة آرائهم حول كيفية كتابة الفنون الصحفية والمشاكل التي تواجههم وطريقة التعامل معها.