7 سبتمبر 1912.. ميلاد ديفيد باكارد .. مؤسس شركة HP

ولد مهندس الكهرباء الأمريكى والمؤسس المشارك، مع بيل هيوليت لشركة Hewlett-Packard، فى 7 سبتمبر 1912 وتوفى فى 26 مارس 1996.

شغل منصب الرئيس من 1947 حتى 1964، والرئيس التنفيذى من 1964 حتى 1968، ورئيس مجلس الإدارة من 1964 حتى 1968. شغل منصب نائب وزير الدفاع الأمريكى من عام 1969 إلى عام 1971 خلال إدارة نيكسون. كما عمل كرئيس لجامعة الخدمات الموحدة للعلوم الصحية. وكان عضوا فى اللجنة الثلاثية. حاز باكارد على وسام الحرية الرئاسى فى عام 1988.