بعد 5 ساعات من المفاوضات.. انتهاء أزمة سيف الجزيرى مع الزمالك

انتهت أزمة مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، اللاعب الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى مع النادي الأبيض، بعدما شهدت الأيام الماضية توتر كبير فى العلاقة بسبب عدم عودة اللاعب إلى القاهرة فى الموعد المحدد، وإرسال إنذار للنادى بسبب مستحقاته المتأخرة، ومن ثم تهديده بالرحيل عن الزمالك.

وشهدت الساعات الماضية مفاوضات مكثفة بين وكيل أعمال الجزيرى، حازم فتوح، وعضو لجنة إدارة الزمالك السابق ومستشار إدارة التسويق الحالى إبراهيم عبد الله، استمرت لمدة 5 ساعات، بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة أحمد سليمان وعمرو أدهم وهاني شكري انتهت بحل الأزمة بين الطرفين.

وانتهت أزمة سيف الجزيرى مع نادى الزمالك ليتأكد استمرار اللاعب مع ناديه وعدم فسخ التعاقد بعدما كان يحق للاعب الفسخ نظرا لمرور 15 يوما على الإنذار الذى أرسله للنادى بسبب مستحقاته المتأخرة.