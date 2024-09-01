الأهلى يُرسل مكافأة الدورى وآخر المستحقات المالية لـ موديست

أرسل مسئولو النادى الأهلى مستحقات الفرنسى مهاجم الفريق السابق أنتونى موديست، خلال الأيام الماضية، حيث قاموا بتحويل آخر جزء من راتب اللاعب الذى كان مُتبقيا له وتم الاتفاق على تسديده على دُفعتين خلال شهرى يوليو الماضى وأغسطس الجارى، بعدما انتهى عقد اللاعب يوم 30 يونيو الماضى.

كما أرسل النادى الأهلى مكافأة فوز اللاعب ببطولة الدورى، ليكون اللاعب الفرنسى الذى انتقل للأهلى الصيف الماضى، فى صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادى بوروسيا دورتموند الألمانى، قد حصل على جميع مستحقاته لدى القلعة الحمراء.