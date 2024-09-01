وتتوالى أرقام محمد صلاح القياسية من جديد على ملعب “مسرح الأحلام”

حقق النجم المصرى محمد صلاح رقما قياسيا تاريخيا مع ليفربول، أمام غريمه مانشستر يونايتد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم “الأحد”، ضمن الجولة الثالثة للدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم.

وأحرز محمد صلاح الهدف الثالث “للريدز” فى شباك “الشياطين الحمر” عند الدقيقة 56 من زمن عمر اللقاء، على ملعب “أولد ترافورد” وذلك بعد أن صنع الهدفين الأول والثانى لزميله المهاجم الكولومبى لويس دياز.

وبعد هذا اللقاء، وصل محمد صلاح إلى هدفه السابع فى ملعب “أولد ترافورد” بالدورى الإنجليزى الـ”البريميرليج”، أكثر من أى لاعب آخر على مدار التاريخ.

جاء ذلك بعدما رفع الدولى المصرى صلاح، عدد تمريراته الحاسمة ضد “الشياطين الحمر” إلى 6، بالإضافة إلى 11 هدفا سجلها بنفسه.

ووفقا لشبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن الدولى المصرى محمد صلاح يكون قد أسهم فى تسجيل 17 هدفا أمام مانشستر يونايتد ضمن الدورى الإنجليزى الممتاز، أيضا أكثر من أي لاعب آخر فى التاريخ.